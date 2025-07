CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Mazzotti: "L'obiettivo è vincere"

La Fiorita è arrivata in Macedonia e, oltre ai nuovi acquisti, ci sono anche tanti ragazzi che hanno portato i gialloblu in Europa, per il 14° anno consecutivo. Uno di questi è Marco Mazzotti, che ha le idee ben chiare in vista della sfida al Vardar: "Sì, è normale che vorremmo ripetere il risultato dell'anno scorso. Sappiamo che è difficile, però siamo qui per questo. Ovviamente le partite iniziano sempre 0-0, la palla è rotonda e noi ci proveremo sicuramente"

Ci sono stati tanti nuovi innesti, però è rimasta anche buona parte del gruppo storico. Come ti stai trovando con questi nuovi giocatori? "La società ha fatto un mercato per me eccezionale. L'ossatura degli anni scorsi è rimasta e per me siamo molto competitivi anche quest'anno"

Qual è l'obiettivo per questa partita? "Vincere, come sempre"

Quindi neanche tenerla aperta, proprio vincere. Si va via ambiziosi... "No, noi giochiamo sempre per vincere. Poi nella partita ci sono più partite e lo vedremo giocandola, però dall'inizio si gioca sempre per vincere".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: