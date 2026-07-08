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La Fiorita, Mirko Drudi: "Proveremo a ribaltare la partita"

Il difensore della squadra di Montegiardino guarda alla gara di ritorno del San Marino Stadium con ottimismo.

di Elia Gorini
8 lug 2026

Nel dopo partita della gara di andata abbiamo sentito il difensore de La Fiorita Mirko Drudi. "È stata una partita difficile, loro sono una buona squadra. Noi abbiamo tenuto fino a 5 minuti dalla fine, ci siamo difesi abbastanza bene e forse nel nel momento in cui c'era quella sensazione di non subire così tanto, abbiamo preso sto gol su una deviazione. È un peccato, è un peccato perché alla fine eravamo lì, mancava poco e ci credevamo".

Loro oggettivamente hanno qualcosa in più naturalmente de La Fiorita, però resta un risultato molto aperto per il ritorno. "Sì, assolutamente. Rimane un'altra partita, 90 minuti da fare. Sarà complicato perché loro sono una buona squadra, però giochiamo in casa e ce la metteremo tutta per ribaltare il risultato".

Sarà una partita da giocare molto di testa, considerato il risultato di 1-0 e basta. "Assolutamente sì. E secondo me anche con un pizzico di coraggio in più. Magari nel giocare, nel provare le nostre cose che abbiamo fatto in allenamento, anche se abbiamo fatto pochi allenamenti e però con un pizzico di coraggio in più possiamo dargli fastidio".




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