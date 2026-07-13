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La Fiorita: Mister Ceci suona la carica in vista del ritorno contro l'Una Strassen

Dopo la sconfitta per 1-0 all'andata, i gialloblu cercano l'impresa per il passaggio del turno

di Gabriele Mento
13 lug 2026

Dopo la sconfitta di misura in Lussemburgo contro l'Una Strassen, La Fiorita cerca l'impresa nel ritorno del primo turno preliminare di Conference League, all'andata è finita 1-0 per l'Una Strassen, ma mister Ceci pensa che i suoi uomini abbiano tutte le carte in regola per ribaltare il risultato. Due anni fa la Fiorita aveva centrato uno storico passaggio del turno contro i bielorussi dell'Isloch Minsk, dopo aver perso la partita di andata proprio con il punteggio di 1-0, e La Fiorita spera di ripetere l'impresa sfruttando anche la confidenza con il campo di Serravalle. 

Nel video l'intervista all'allenatore del La Fiorita Stefano Ceci




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