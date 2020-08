VERSO L'EUROPA LEAGUE La Fiorita, Mularoni: "Qui per Berardi. L'anno prossimo sarò al Tropical Coriano" Il centrocampista della Nazionale sarà gialloblu per le partite di coppa, poi salirà dalla Promozione all'Eccellenza.

Tra i giocatori aggregati alla Fiorita per l'Europa League c'è il centrocampista della nazionale Marcello Mularoni. Il classe '98 spiega come il suo arrivo in gialloblu sia legato alla presenza dell'allenatore Nicola Berardi, vice allenatore dell'U21 nel suo periodo da biancazzurrino, e annuncia il suo futuro: dal Pietracuta, in Promozione, passa al Tropical Coriano, in Eccellenza. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

