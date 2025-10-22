La Fiorita, Murata e Juvenes/Dogana ai quarti di Coppa, interrotta San Giovanni-Cosmos per nebbia

Completato, o quasi, il tabellone dei quarti di finale di Coppa Titano. Quel "quasi" è dato dall'interruzione di San Giovanni-Cosmos a causa della fitta nebbia. Dopo il 2-0 gialloverde all'andata, il club di Borgo Maggiore era riuscito nella rimonta portandosi sul 2-0 nella gara di ritorno. Poi, come detto, la nebbia che ha costretto il direttore di gara a recuperare i restanti minuti di match a data da destinarsi.

Il gol di Olcese a 5' dalla fine permette invece a La Fiorita di passare il turno eliminando la Folgore dell'ex Oscar Lasagni. 1-0 e ai quarti di finale sarà La Fiorita-Murata con i bianconeri che, contro il Faetano del neo-tecnico Sperindio, gestiscono il 2-0 dell'andata e si fanno bastare l'1-1 nel secondo round. Si regala il Tre Penne, infine, la Juvenes/Dogana che supera il Fiorentino con un netto 3-0: a segno Benedetti (su rigore), Sartini e Lisi.