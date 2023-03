La Fiorita, Murata, Tre Fiori e Tre Penne all'Assemblea ECA

Anche i rappresentanti di Fiorita, Murata, Tre Fiori e Tre Penne presenti a Budapest per la 29' assemblea generale dell'ECA, l'associazione dei club europea. Presenti tutti i big calcio del Vecchio Continente, in rappresentanza di squadre come Bayern Monaco, Arsenal, Napoli, Inter e Milan. Tra gli ospiti anche i presidenti di FIFA e UEFA, Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. Non hanno partecipato Juventus, Real Madrid e Barcellona, fuori dall'ECA per la vicenda Superlega.

A rappresentare i club del Titano, Alessandro Cianciaruso per La Fiorita, Giacomo Simoncini per il Murata, Alan Gasperoni per il Tre Fiori e Luca Nanni per il Tre Penne. Il presidente della FIFA, Infantino e quello dell'ECA, Nasser Al-Khelaifi hanno siglato un protocollo d'intesa per aderire al calendario internazionale approvato dalla FIFA lo scorso 14 marzo. L'Eca ha confermato il proprio sostegno alla nuova Coppa del Mondo per Club a partire dal 2025, con la partecipazione di 12 club europei, una partita annuale tra la vincitrice della Champions e quella di uno spareggio intercontinentale, e un mondiale per club femminile ancora da creare.