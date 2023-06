CALCIOMERCATO La Fiorita: Nainggolan a un passo

La Fiorita: Nainggolan a un passo.

Se andasse in porto sarebbe una notizia che avrebbe del clamoroso: Radja Nainggolan è vicinissimo a La Fiorita. Una trattativa ben avviata tra la società di Montegiardino e l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter in vista della doppia sfida in Conference League contro i moldavi dello Zimbru Chisinau, in programma il 13 e il 20 luglio. Nainggolan si è preso qualche giorno per decidere sulla proposta de La Fiorita ma c'è ottimismo per la chiusura della trattativa.

Nel frattempo il Tre Fiori del neo-tecnico Andrea De Falco si rifà il look, a partire dal portiere. Uno tra Elia Benedettini e l'ex Cesena e Fermana Michele Nardi difenderà i pali della squadra gialloblu nella prossima stagione.

