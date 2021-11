La Fiorita ne fa 3 al Faetano e vede la semifinale

La Fiorita ha un piede e mezzo in semifinale. Nella gara di andata secco 3-0 al Faetano che pure non aveva cominciato male e che forse è stato punito oltre i propri demeriti. Dopo la conclusione di Di Buono, alta, è ancora la squadra di Girolomoni a creare i presupposti del possibile vantaggio. Il sinistro di Giardi viene schermato in angolo dalla contrapposizione di Di Maio. Dal corner ancora di testa Faetano pericoloso. I primo quarto d'ora a trazione anteriore comprende anche l'idea del capitano Giardi, alzata da Vivan oltre la traversa.







E così il vantaggio Fiorita arriva inatteso da un calcio piazzato. In mischia un tocco all'indietro di Soumah finisce con l'assistere Di Maio. Montegiardino è avanti e prima dell'intervallo proteste del Faetano per un possibile calcio di rigore: Kalemi si infila tra Errico e Gasperoni e cade. L'arbitro fa giocare. Ripresa, La Fiorita alza i giri e basta poco più di un minuto per sfiorare il raddoppio: Rinaldi da due passi non riesce ad appoggiare in rete. Montegiardino subito dopo pareggia il conto delle proteste, questa volta è Amati a saltare l'avversario e ad andare giù. E anche stavolta niente fischio. Al quarto d'ora il gol del raddoppio, questa volta Danilo Rinaldi non si lascia scappare l'occasione. Decisamente girata verso Montegiardino, la partita vede anche il tris Fiorita con Miori. Sempre i ragazzi di Lasagni a spingere, questa volta però è il Faetano a complicarsi la vita col portiere Rossi che rischia grosso. Faetano che dopo un buon primo tempo, nella ripresa si vede solo o quasi con questa cosa di Palazzi. Il derby del Marano rinnova la sua sfida: nel week end le due squadre si incontreranno anche in campionato.