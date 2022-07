CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Palazzi: "Miglioriamo quello che non ha funzionato all'andata" Il centrocampista: "In casa abbiamo fatto bene in palleggio, dobbiamo stare meno schiacciati".

"Cerchiamo di migliorare quello che non ha funzionato all'andata - dice il centrocampista della Fiorita Nicola Palazzi - in casa a tratti abbiamo fatto bene in palleggio, dobbiamo stare meno schiacciati".

