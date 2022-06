La Fiorita prepara la Champions League

Squadra che vince si cambia. E tanto. La Fiorita sfata l'antico adagio e prepara la Champions League salutando cinque protagonisti della cavalcata. Di Maio, Errico, Guidi, Loiodice e Zulli. In entrata il centrocampista Palazzi e e il difensore Fatica dal Faetano. Che saranno raggiunti per l'intera stagione da un altro centrale, Romagna. Grassi e Vaiera in prestito dal Gabicce per il centrocampo. Cinotti sempre in prestito dal Gabicce è il colpo in attacco. L'affiatata coppia di Costantini-Anastasi dal Tropical sistema la difesa. Sempre da Coriano e sempre in prestito arriva il sammarinese Tomassini. L'esterno offensivo Abouzziane a titolo temporaneo dal Fiorentino chiude il cerchio. La Fiorita debutterà il prossimo 21 giugno in Islanda contro gli andorrani dell'Inter Club d'Escaldes. Il 17 giugno il club di Montegiardino depositerà la lista definitiva.



Nel servizio l'intervista a Oscar Lasagni, allenatore La Fiorita.