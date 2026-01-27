La Fiorita, preso l'attaccante Serifoski.

Lo svizzero classe 2005 viene dall'U19 dei tedeschi dell'Hallescher.
La Fiorita ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Benjamin Serifoski; svizzero classe 2005, arriva dall'U19 dei tedeschi dell'Hallescher.
