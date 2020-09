La Fiorita: preso Matteo Gasperoni

Nuovo rinforzo per La Fiorita, si tratta del centrocampista classe ’98 Matteo Gasperoni. Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Gasperoni è stato poi acquistato dall’Atalanta, dove ha giocato in pianta stabile nella Primavera, allenandosi anche con la prima squadra. Il ritorno a Cesena, in Serie B, è stato condizionato da un infortunio. In seguito il giocatore ha vestito le maglie di Savignanese, Castrocaro e Diegaro.

