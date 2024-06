CONFERENCE LEAGUE La Fiorita: prima la sfida Europea, poi si completerà la rivoluzione Al termine dei sorteggi di Nyon, sono state definite le date delle partite di Champions e Conference League delle squadre sammarinesi.

Debutto casalingo per La Fiorita che ospiterà giovedì 11 luglio i bielorussi dell'Isloch Minsk con gara di ritorno prevista il 18 in campo neutro in Ungheria. Presto conosceremo la sede che non sarà Budapest. La società giallo/blu ha deciso di affrontare questa ennesima sfida europea con Thomas Manfredini allenatore che ha conquistato il pass vincendo la Coppa Titano. Nonostante si dia per imminente lo sbarco del Presidente Alessandro Cianciaruso sul pianeta Sammaurese, per il momento il numero 1 gialloblu resta ed è il Presidente del Club di Montegiardino e con tutta probabilità seguirà la squadra in trasferta.

Il Segretario Generale Michele Della Valle ha le idee chiare anche sul ricorso presentato dal Murata sulla partecipazione Europea del suo club.

Dopo questa doppia sfida comincerà ufficialmente la rivoluzione: nuovo il tecnico Stefano Ceci, nuovo il Direttore Sportivo Sandro Macerata, nuovi i tanti giocatori che sono arrivati come il il difensore Enrico Pezzi, i centrocampisti Daniel Cicarelli, Nicola Mazzotti e Umberto Semeraro e gli attaccanti Francesco Casolla e Ramiro Lago, tanti di questi aggregati solo per la competizione europea.

Tanti anche i giocatori che hanno lasciato il club di Montegiardino come Fatica, Grassi, Rinaldi, Amati e Guidi.

