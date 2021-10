La Fiorita resiste in 9 e batte 1-0 il Tre Penne

Un rigore sbagliato, proteste, due espulsioni, il gol-partita di Tommaso Guidi: La Fiorita combina di tutto ma alla fine conquista la classica del calcio sammarinese contro il Tre Penne. Gli uomini di Lasagni restano l’unica squadra a punteggio pieno dopo 5 giornate mentre quelli di Ceci si staccano dopo una prova scialba e con poche occasioni. Anche perché La Fiorita gioca meglio e potrebbe andare in vantaggio dopo 20 minuti: il direttore di gara Cenci vede un contatto tra Genestreti e Zulli fischiando il calcio di rigore tra le proteste veementi di Città che chiedeva la simulazione del classe 2000. A mettere tutti d’accordo ci pensa Migani che resta fermo sulla botta centrale di Amati, ci mette la manona e respinge il rigore del 21 gialloblu. Si resta, dunque, sullo 0-0 così come quando Brighi viene murato due volte sulla linea: prima da una gran chiusura di Righini poi - sul prosieguo dell’azione - da Lombardi che sventa la minaccia.









Nella ripresa il copione del match non cambia: mezzo suicidio di Genestreti che manda in porta Tommaso Zafferani, fermato alla grande dal solito Migani. Il muro del Tre Penne, però, cade nella maniera più inaspettata: da corner La Fiorita aziona il contropiede, Zafferani aspetta Guidi che resiste alla carica del difensore e batte il portiere con il mancino. 1-0 e quarto centro in campionato per il numero 20 che, 5 minuti più tardi, rischia di rovinare tutto quando si prende il secondo cartellino giallo per simulazione e lascia i suoi in 10 per più di mezz’ora. Montegiardino avanti di un gol e sotto di un uomo ma continua a piovere sul bagnato perché, ai -15, Zafferani interviene in ritardo su Cauterucci ed anche lui va anzitempo sotto la doccia con La Fiorita addirittura in 9 uomini. Ora è un far west: i gialloblu inveiscono contro il direttore di gara per una possibile simulazione di Luca Ceccaroli già ammonito sempre per lo stesso motivo. Cenci lascia proseguire e il Tre Penne prova l’assedio finale non riuscendo, però, a colpire. Anche con esperienza La Fiorita si porta a casa 3 punti fondamentali per morale e classifica.