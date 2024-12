CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita resiste in dieci contro un bel Fiorentino La squadra di Ceci avanti di due gol perde Affonso, autore di un gol da antologia, espulso per proteste. Il Fiorentino va più volte vicino al pari e reclama per alcuni episodi arbitrali.

L'ultimo tocco nella propria porta è di Diagne e la Fiorita passa. Simone Benedettini rinvio centrale, la sfera arriva a Cicarelli, pronto il lancio per Affonso, che mette giù la sfera così. Ognuno è libero di paragonarlo a chi vuole, lo stop è magia, poi la cosa meno difficile, per uno come lui, è saltare il portiere per depositarla in rete. Gol da antologia per l'ex Murata. Giocata d'alta scuola anche quella di Abouzziane che salta un paio di avversari, prima di metterla in mezzo, sulla respinta arriva Dolcini che da buona posizione calcia alto.

Fiorentino capace di chiudere la prima frazione dimostrando di credere nella rimonta. El Ardoundi palo pieno. Ripresa i rossoblu cominciano a spingere con continuità: vanno giù in area prima Dolcini poi Chiaruzzi, per l'arbitro non c'è nulla. Break La Fiorita con Cicarelli al servizio per Zafferani, pronta la conclusione, c'è potenza ma non precisione. Ancora subbuglio sulla panchina del Fiorentino quando Nicolò Chiaruzzi salta il proprio avversario che lo contiene, il 19enne va giù sulla strattonata, ma anche in questo caso il direttore di gara lascia proseguire e sul prolungamento dell'azione Salemme dimezza le distanze.

È il gol che rimette tutto in gioco, soprattutto quando con una punizione a suo favore, Affonso trova il modo di macchiare la sua maiuscola prestazione con proteste inutili che gli costano il secondo giallo. Nello spogliatoio, l'ex Murata chiederà scusa a tutti. Il finale è un assalto del Fiorentino. Vivan sale in cattedra salvando due volte la sua squadra prima su Salemme poi sul colpo di testa successivo al corner, il portierone giallo/blu ha il riflesso per alzarla ancora in angolo.

Numero straordinario di Salemme che ne salta due con una grande giocata, sfera per Belward che sfiora il pareggio. Minuto 90. Gian Luca Vivan esce in maniera ruvida su Salemme. Per Emiliano Albani direttore di gara dell'incontro è fallo sul portiere. Altre grandi proteste rossoblu. Non è finita nel recupero è il turno di Abouzziane, anche lui trattenuto e anche in questo caso tutto regolare per Albani. Al 95esimo Nicolò Chiaruzzi la tocca per quello che sarebbe stato un giusto pareggio per quello che si è visto in campo, sulla linea salvataggio incredibile di Zazas e La Fiorita porta a casa tre punti di platino contro un Fiorentino gigantesco.

Allo Stadio Crescentini di Fiorentino, La Fiorita batte Fiorentino 2-1.

