La Fiorita riacciuffa il Tre Fiori: 1-1

Sbloccata la partita al 20° il Tre Fiori si limita alla trincea, lasciando campo a una Fiorita che, nel finale, capitalizza un assedio lungo ma poco concreto siglando l'1-1. Montegiardino chiude il suo girone d'andata in vetta, vetta che però, alla prima di ritorno, potrebbe essere altrui o condivisa: a deciderlo sarà la sfida tra Cosmos e Tre Fiori, rispettivamente a -2 e -3 e chiamate ad approfittare del riposo della capolista.

Si comincia col minuto di silenzio in onore di Pelé – come da proposta Fifa – ma appena si parte entrambe fanno parecchio rumore: 3' e Vitaioli calcia dal limite centrando il palo, a rimbalzo Rinaldi non trova lo specchio ma c'è la bandierina alzata a cancellarne l'errore. Ancora La Fiorita col traversone di Greco per l'acrobazia di Amati, Semprini è perfetto nella respinta. Poi tocca al Tre Fiori: punizione dalla sinistra di De Falco, c'è una leggera deviazione e si impatta il conto dei pali. Quindi cross di Matteoni impennato da Grassi, Bernardi spizza e Dolcini strappa a Brighi il contatto che vale il rigore. Alla battuta il solito De Falco spiazza Vivan ed è vantaggio Tre Fiori. Che stravolge una partita sin lì frizzante, perché i gialloblu si barricano a difesa del risultato rinunciando in toto alla spinta, al contempo però La Fiorita, pur alzando parecchio il baricentro, pericoli veri non ne crea.

Così dal 20° si va diretti 68°: gran filtrante di Palazzi a liberare in area Zafferani, il cui tocco in anticipo su Semprini esce appena a lato. Sarà buona la seconda: angolo di Amati, Semprini non esce e in mezzo a tanto giallo sbuca Vitaioli per il colpo di testa del pari. È solo a questo punto che il Tre Fiori rialza la testa: punizione di Gjurchinoski, tocco da due passi di De Lucia e miracolo di Vivan, reso superfluo dal fuorigioco del difensore. Finisce con La Fiorita che resta in testa e il Tre Fiori che, dopo 7 vittorie in fila, cede il secondo posto al Cosmos, da affrontare domenica prossima in una sfida con in palio il primato.