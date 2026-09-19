La Fiorita rimonta il Domagnano grazie a due autogoal

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Prima vittoria per La Fiorita in questo campionato e prima vittoria per Andy Selva sulla panchina gialloblu. Una vittoria che arriva grazie ad un autogol clamoroso: incomprensione tra il capitano Perazzini e il portiere Maggioli. Andando con ordine, il Domagnano gioca un ottimo primo tempo mettendo in difficoltà il club di Montegiardino, apparso lento e prevedibile: è una Fiorita che ha bisogno di svecchiare nel più breve tempo possibile.

Giallorossi più veloci e capaci soprattutto di inanellare diverse situazioni da gol partendo dalle fasce laterali: le catene di sinistra e di destra del Domagnano fanno la differenza. Al tramonto della prima frazione, la fiammata che sblocca il risultato parte dalla sinistra: il radente favorisce Simone Santi, che da lì non può proprio sbagliare. Vantaggio assolutamente meritato dalla squadra di Amati.

Nella ripresa Andy Selva corre subito ai ripari: fuori l'impalpabile Nappello, dentro Serges, sarà la svolta. La Fiorita cambia marcia. È proprio il nuovo entrato a cambiare gli equilibri.

Guidi, anche lui tra i migliori, impegna Maggioli. Poi comincia il Giuseppe Serges show. Maggioli è lestissimo a rubargli il tempo e il Domagnano resta in piedi.

Poi è sempre Serges a calciare alto da buona posizione, prima di trovare il diagonale con il sinistro. Palla prima sul palo, poi deviata da Fusco che termina in rete per il pareggio. Proteste al minuto 22 da parte della Fiorita per il gol annullato per un possibile tocco di mano di Zafferani in controllo, non c'è assolutamente fuorigioco del solito scatenato Giuseppe Serges.

Quando sembra che il risultato viaggi verso un equilibrio tutto sommato giusto, un tempo a testa, ecco l'episodio “cambia partita”. Passaggio a ritroso di Perazzini: il capitano giallorosso trova Maggioli nettamente fuori dai pali, l'incomprensione costa carissima. La Fiorita, nel finale, legittima il risultato, andando vicinissima al 3-1 con Bonetti e il solito indiavolato Serges.

Ma il risultato non cambierà più. Allo stadio di Acquaviva, La Fiorita batte Domagnano 2-1.







