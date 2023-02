La Fiorita, Rinaldi la decide nella neve: 1-0 al Cailungo

Nella “ghiacciaia” di Domagnano - prima il freddo, poi la pioggia gelata, infine la neve - La Fiorita crea e non concretizza, soffre ma alla fine supera il Cailungo nel recupero della 16ª giornata. Una vittoria di importanza vitale per i campioni di San Marino che tornano in testa alla classifica, a +1 sul Cosmos. I gialloblù partono forte, tanti traversoni - soprattutto da destra - sempre allontanati dalla difesa del Cailungo. Al quarto d’ora primo caso da moviola: i giocatori de La Fiorita chiedono un tocco con il braccio in area, il direttore di gara comanda un calcio di punizione dalla parte opposta. Prima vera occasione solo al minuto numero 35: Benedettini devia in corner la punizione di Palazzi. Poco dopo tocca ai rossoverdi con il tentativo dal limite di Bara, nessun problema per Vivan. Nel finale di frazione il match si accende ma non si sblocca: Zafferani sul primo palo, ancora Benedettini in angolo.

Il Cailungo si affida ai contropiedi: Giangrandi apre per Marinaro, mancino alto non di molto. Sull’altro versante deviazione sottoporta di Lunadei, Benedettini è reattivo e blocca. L’estremo difensore del Cailungo attento anche sul diagonale di capitan Rinaldi. Inizia a nevicare, entra in campo la palla arancione. Vivan esce a centrocampo per anticipare Canini. Condizioni proibitive: Pancotti tenta la girata, Benedettini la tocca sopra la traversa e mantiene uno 0-0 che sarebbe oro. Ma l’oro, inteso come i 3 punti, lo trova La Fiorita a 5 dal 90’: sull’ennesimo cross capitan Rinaldi si avventa e fa saltare il banco. Crolla il muro del Cailungo, il 16 scivola sul campo innevato e così fanno tutti i suoi compagni: è un gol fondamentale, anche in ottica campionato. L’ultimo forcing rossoverde non porta al pari, i ragazzi di Thomas Manfredini arriva allo scontro diretto di sabato contro il Cosmos da prima della classe. Ci sarà da divertirsi.