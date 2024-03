CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita riprende la marcia: 2-0 al Fiorentino La decidono Niang e Rinaldi, ai rossoblu annullato, per fuorigioco, il momentaneo pari di Gimenez.

Il Fiorentino riesce a dar fastidio giusto in avvio di ripresa, ed è proprio lì che La Fiorita blinda il 2-0. Che la tiene in scia scudetto ma non la riporta in vetta, perché nel finale la capolista Virtus stende il Murata e mantiene il +2 sui gialloblu. Restano 2 anche i punti tra il Fiorentino e il 7° posto della Juvenes, l'ultimo buono per entrare direttamente ai quarti playoff.

Primo tempo a senso unico e Fiorita subito in accelerazione, coi legni di Virgilio: traversa, con un tiro-cross da posizione defilata, e palo scheggiato, di testa, sul traversone di Jacopo Semprini. La terza è quella buona: Amati per la sovrapposizione di Zafferani, sull'imbucata Benedettini respinge centrale e Niang ha vita facile per il suo 13° in campionato. Niente esultanza per il fresco ex, a segno pure all'andata, ma in maglia Fiorentino.

Nel prosieguo è sempre Niang il protagonista: sul lancio di Amati controlla e scavalca Benedettini, il tocco però è troppo lemme e Costantini manda in angolo. Poi l'errore di Gueye gli permette di saltare Costantini, puntare l'area e smarcare Jacopo Semprini, Benedettini salva salendo in uscita e a rimbalzo Grandoni non trova la porta. Quindi Zafferani da destra e velo di Niang a innescare ancora Semprini, che salta Gimenez per poi cannonare di poco fuori.

Tra le due occasioni La Fiorita protesta per il cross di Amati intercettato col braccio da Costantini, per l'arbitro è solo angolo. Non l'unico episodio da moviola di serata, gli altri in un principio di ripresa aperto dalla bordata di Rinaldi, respinta da Benedettini. Subito dopo, alla prima occasione della sua partita, il Fiorentino troverebbe la patta con Gimenez, che sorprende Vivan svettando sulla punizione di Abouzziane: niente da fare però, c'è la bandierina alzata e salta tutto per fuorigioco.

Questo al 51°, da lì ad altri 5' Mazzotti si becca il giallo per una falciata su Abouzziane – rischiando un cartellino più pesante – e poi va a saltare sul corner di Amati: Benedettini respinge e la palla diventa buona per Rinaldi, che arpiona e gira per il raddoppio.

Di fatto il sipario, perché nel prosieguo succede poco e quasi solo Fiorita: Zampano da lontano e Benedettini manda in angolo, mentre Niang elude Gueye senza però trovare la stoccata da doppietta. L'unico sussulto del Fiorentino nasce da un cross di Abouzziane, sul quale però, anziché Salemme, ci arriva Brighi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: