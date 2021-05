CAMPIONATO La Fiorita rischia, ma va in semifinale La squadra di Montegiardino sbaglia un rigore, poi Vivan ferma il Domagnano (0-0)

A La Fiorita basta il pareggio per passare alla semifinale nonostante il Domagnano abbia a più riprese impensierito la retroguardia avversaria infrangendosi però contro il muro eretto da Vivan La compagine di Montegiardino schiera un 451 con Castellazzi a fare da punta centrale mentre il Domagnano risponde con il 4-4-2 improntato alla costruzione dal basso. La prima occasione arriva al quindicesimo, il cross di Grandoni sul secondo palo trova Gasperoni, il numero 18 tira al vol, ma la palla termina a lato di poco. Al diciannovesimo l'occasione più ghiotta capita sui piedi del Domagnano.

La rimessa laterale di Parma trova la spizzata di Semprini che pesca Rossi a centro area il quale la tocca di testa sul palo più lontano; la palla viene deviata da Vivan sul legno e sulla respinta si avventa Ambrogetti il quale centra però la traversa. Un minuto più tardi il contrasto tra Grandoni e Santucci fa protestare l'esterno giallorosso il quale verrà poi ammonito.

La partita a questo punto ristagna per più di 20 minuti. Bisogna aspettare infatti il quarantaduesimo, quando Gasperoni entra in area di rigore, scarta Bonini il quale interviene sul 18 atterrandolo: per l'arbitro Andruccioli è calcio di rigore: dal dischetto va Amati il quale spiazza Leardini ma centra il palo col pallone che termina sul fondo. Nel secondo tempo la squadra di mister Cangini deve aumentare i giri del motore e già al decimo ci prova con Rossi che sbuca alle spalle di Brighi e con un colpo sotto cerca il pallonetto che batte Vivan ma non trova lo specchio della porta. Al 26esimo è poi la punizione di Ambrogetti a far venire qualche brivido alla difesa de La Fiorita: il cross del numero 7 trova la deviazione involontaria di Di Maio il quale appoggia di poco fuori dalla sua porta; sul successivo calcio d'angolo un contatto in area tra de Luigi ed un difensore provoca l'ennesima protesta dei giocatori del Domagnano che richiedevano la massima punizione. Al quarantesimo ci prova invece La Fiorita con il tiro dal limite di Mularoni che però non impensierisce Leardini. Il crocevia della partita arriva infine al novantesimo infatti su un cross la spizzata del nuovo entrato Angelini trova nuovamente Rossi, il numero 9 la gira di testa sul palo più lontano ma Vivan si supera e la smanaccia fuori dallo specchio della porta evitando un gol che sarebbe stato quasi sicuramente decisivo per il passaggio del turno. Dopo sei interminabili minuti di recupero il direttore di gara fischia la fine della partita spedendo Berardi & co in semifinale mentre Domagnano torna a casa con il rimpianto di un pareggio che va stretto.

Lorenzo Fortunato

