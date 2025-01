CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita risponde alla Virtus: 2-0 al Tre Penne La squadra di Montegiardino vince un incontro molto nervoso. Reti di Ambrosini e Vitaioli, espulso Guidi

Nella guerra di nervi di Domagnano, a spuntarla è La Fiorita, che batte il Tre Penne e resta in scia alla Virtus capolista. Due le reti con cui i ragazzi di Stefano Ceci regolano gli avversari, costretti a giocare in 10 per oltre un'ora, vista l'espulsione di Tommaso Guidi, ma in partita fino alla fine.

Dopo una prima fase in cui La Fiorita mantiene uno sterile possesso palla, a provarci è proprio Guidi, che al 17' calcia dal limite, ma trova pronto Vivan. Al 33' risponde La Fiorita: Affonso scappa sulla sinistra, rientra e calcia, Migani c'è. Sugli sviluppi della rimessa laterale, ecco l'episodio che spacca la partita. La palla arriva ad Ambrosini, il cui tiro è potente ma centrale, tuttavia Migani non blocca e sulla palla si fionda di nuovo il numero 10, che infila l'1-0. Festeggia il centrocampista, si lamenta il Tre Penne, che vorrebbe una carica sul portiere, ma l'arbitro non è d'accordo e ammonisce per proteste prima Migani, poi Nigretti. Alla ripartenza del gioco, con la partita già diventata nervosa, Guidi colpisce a palla lontana Zazas Sanchez, nell'area di rigore avversaria, l'assistente nota l'episodio e segnala all'arbitro, che espelle il numero 7. Nel finale, entrambe le squadre sfiorano il goal. Prima La Fiorita, con Ambrosini che calcia da lontanissimo e Migani che vola a deviare il pallone sulla traversa. Poi tocca al Tre Penne: De Queiroz colpisce di testa, Vivan si supera, la palla finisce a Barretta, ma c'è fuorigioco e l'azione si spegne così.

Nella ripresa spinge subito la squadra di Berardi, che entra due volte in area nel giro di tre minuti, calciando anche dal limite con Dormi, ma Vivan c'è ancora. Tra l'11' e il 15' Migani protagonista con tre parate, la prima su conclusione di Riccardi, la seconda e la terza a bloccare un tentativo di Vitaioli, entrambi in contropiede Al 26' altra parata salva-risultato di Vivan, uno dei migliori in campo, che toglie dalla porta questo colpo di testa di Dormi, quando il numero 10 era già pronto per esultare A 10 dalla fine, però, La Fiorita chiude la sfida. Altro contropiede, altra palla a Vitaioli e stavolta Migani non arriva sul tiro a incrociare del numero 7. È 2-0 ed è risultato in ghiaccio, perché poi la squadra di Montegiardino alza il muro e blocca ogni tentativo avversario. Con questo successo, La Fiorita sale a 38 punti, rimanendo imbattuta e -3 dalla Virtus, mentre il Tre Penne subisce la seconda sconfitta stagionale e non approfitta degli stop di Tre Fiori, Cosmos e San Giovanni.

