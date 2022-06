MERCATO La Fiorita saluta i giocatori Di Maio, Errico, Guidi, Loiodice e Zulli La dirigenza de La Fiorita è al lavoro per definire la rosa in vista della prossima stagione

Mentre la squadra è tornata al lavoro sul campo, la dirigenza de La Fiorita è al lavoro per definire la rosa in vista della prossima stagione e dell’imminente partecipazione al turno preliminare di Uefa Champions League, che vedrà la formazione di Montegiardino impegnata il prossimo 21 giugno in Islanda contro gli andorrani dell’Inter Club d’Escaldes (fischio d’inizio alle ore 15:00 islandesi). Entro il 17 giugno andrà definita la lista Uefa. Nei prossimi giorni saranno comunicati i nuovi innesti. Nel frattempo, la Fiorita intende salutare e augurare le migliori fortune professionali ai giocatori Roberto Di Maio, Simone Errico, Tommaso Guidi, Simone Loiodice e Riccardo Zulli, che non faranno più parte della rosa gialloblù. A loro la dirigenza rivolge un sentito ringraziamento per la professionalità dimostrata in questi anni e per il fondamentale contributo dato per il raggiungimento dei risultati, non ultimo la recente conquista del titolo sammarinese. Si dividono i cammini, ma la stima e l’amicizia rimane immutata.

