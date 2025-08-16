La Fiorita: "Sanzione inferta non giusta, abbiamo presentato ricorso"

Attraverso un comunicato, La Fiorita ha preso posizione in merito ai 5 punti di penalizzazione che le sono stati comminati nell'ambito della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Disciplinare della FSGC in merito ad alcuni tesseramenti irregolari. "La Fiorita non ha emesso alcun documento falso" - si legge - "la società era totalmente ignara che il documento ricevuto da parte dell'ex presidente del Murata fosse falso e per questo non ritiene giusta la sanzione che le è stata inferta". Anche per questo La Fiorita ha confermato di aver presentato ricorso.

Questo il comunicato integrale della società di Montegiardino: "La Fiorita 1967, a seguito della sentenza di primo grado emessa dalla Commissione Disciplinare della FSGC lo scorso 8 agosto in merito ad alcuni tesseramenti irregolari, intende precisare alcuni aspetti nel tentativo di riportare il fenomeno nelle sue giuste dimensioni e di chiarirne le responsabilità. La Fiorita non ha emesso alcun documento falso: come dichiarato dall’ex presidente del Murata Cappovilla, è lui l’unico responsabile della falsificazione dei documenti. La Fiorita era totalmente ignara che il documento ricevuto da parte di Cappovilla per il giocatore Lucas Matos De Andrade fosse falso, così come lo era la Federazione che ha approvato il tesseramento. Solo a seguito di indagini successive è emersa l’irregolarità del documento stesso. La Fiorita ha provveduto immediatamente a mettere il giocatore fuori rosa e si è da subito dichiarata parte lesa. Per tale motivo la società non ritiene giusta la sanzione che le è stata inferta, sia in relazione a quella comminata al Murata, sia per le responsabilità effettive della dirigenza gialloblù nella vicenda, che potrebbero configurarsi al massimo come negligenza. La Fiorita conferma di aver proceduto a presentare ricorso e confida nella giustizia sportiva, affinché venga fatta chiarezza".







