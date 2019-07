L'intervista all'allenatore della Fiorita Juri Tamburini

L'allenatore della Fiorita Juri Tamburini vuol ripartire dal secondo tempo dell'andata: "Servono coraggio e sacrificio e dovremo stare attenti agli uno contro uno. All'allenatore dell'Engordany piace far giocare la squadra ma se messi sotto pressione possono andare in difficoltà. Come in occasione del fallo non fischiato a Bracaletti che avrebbe potuto cambiare la partita d'andata".

Dall'inviato ad Andorra

Riccardo Marchetti