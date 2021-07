CONFERENCE LEAGUE La Fiorita sfiora la grande impresa

Un quarto d'ora di sofferenza in 180 e più minuti e La Fiorita si è ritrovata fuori dall'Europa. Questo gol di Yankam all'alba della partita di andata ha fatto la differenza tra da squadre così vicine e così lontane. Vicine nello sviluppo del match giocato a Malta, lontane allo Stadium quando Montegiardino specie nel secondo tempo ha dominato e prendere il supplementare sarebbe stato il minimo sindacale. E' stata la versione europea più bella di sempre di una Fiorita cui è mancato un gol in più che poteva e doveva arrivare in un secondo tempo nel quale il Birkirkara ha davvero sofferto le pene dell'inferno.

Avanti con una giocata di Montebello, i maltesi hanno poi subito l'autorete in mischia che ha dato forza e coraggio a Montegiardino. Organizzato, generoso. Sul pezzo. E' stato il primo vero dominio di una squadra sammarinese in Europa perchè al di là del risultato i dati di possesso nella metà campo avversaria raccontano bene come a provarci fino alla fine sia stata La Fiorita. Poteva, doveva finire diversamente, per festeggiare il decimo anno consecutivo nelle coppe. Il silenzio e le facce scure con le quali lo spogliatoio ha accolto un 1-1 normalmente da festeggiare la dice tutta. Sull'occasione mancata, ma anche su come la Conference possa aver limato lo scalino tra il calcio sammarinese e il continente. Al resto ci ha pensato La Fiorita e tornerà a pensarci quando dal 16 agosto si metterà al lavoro verso la nuova stagione per costruirsi l'undicesima chance. Un altro giro di giostra avendo cura solo di cambiare il finale.

