La Fiorita: si dimette il Consiglio Direttivo

L'obiettivo è pianificare un nuovo ciclo triennale per rilanciare gli obiettivi societari

24 ott 2025
La Fiorita comunica che la maggioranza del consiglio direttivo ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni in anticipo rispetto alla scadenza di marzo 2026. Una decisione che la società del Castello di Montegiardino motiva con la volontà di pianificare un nuovo ciclo triennale per rilanciare gli obiettivi societari. Il presidente Alessandro Cianciaruso e i consiglieri rimarranno in carica ad interim fino al prossimo 14 novembre, data nella quale è prevista l'assemblea dei soci per le nuove elezioni.





