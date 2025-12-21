La Fiorita si fa il regalo: 1-0 al Cosmos prima della sosta

Foto: Fsgc

Nella sfida tra squadre in emergenza, a vincere è La Fiorita, che batte 1-0 il Cosmos grazie al goal di una delle poche riserve a disposizione, Jacopo Semprini. Entrambe le squadre avevano solo sei giocatori in panchina, ma la situazione dei gialloverdi era, probabilmente, quella più critica. Nonostante questo, ne è uscita una partita vibrante, con occasioni sin dall'inizio.

Primo minuto e prima parata decisiva di Zavoli, che mette in angolo una deviazione sotto misura di Gjoni. Al 14' risponde Grandoni con un tiro centrale, tra le braccia di Semprini. Sei minuti dopo, il portiere gialloverde è decisivo quando esce con tempismo ad anticipare Dormi in area e poi Zaccaria, sulla respinta, svirgola d'esterno la conclusione.

La Fiorita domina il possesso, il Cosmos attende, chiude e prova a ripartire ma alla mezzora sbaglia a impostare e un recupero palla dei gialloblù dà origine a una mischia in area su cui Zaccaria, per due volte, non riesce a concludere. Dopo un goal annullato a Grandoni per fuorigioco di rientro, a seguito di un tocco che inganna Semprini, La Fiorita rischia due volte: prima con una punizione da 30 metri di Gjurchinoski, che Zavoli mette in angolo, poi con una palla persa a centrocampo e il seguente contropiede dello stesso numero 37, chiuso ancora da Zavoli, con una gran parata in 1 contro 1.

A inizio ripresa, il Cosmos mette in difficoltà La Fiorita per vari minuti e chiede anche due calci di rigore, entrambi per fallo di mano. Il primo tocco, di Dormi, è sanzionato, ma secondo Righi è fuori dall'area; il secondo è di Brighi, sulla seguente punizione di Gjurchinoski respinta da Zavoli, che l'arbitro non punisce, assegnando solo calcio d'angolo.

Dopo un quarto d'ora, però, La Fiorita rialza baricentro e ritmo, spinta da alcuni ingressi dalla panchina, come quello di Vitaioli, che al primo pallone toccato va vicino al goal. Poi, l'imprevedibilità del calcio si manifesta attorno al 27': dopo tanto possesso palla, La Fiorita passa, ma su contropiede. A fare le prove del goal è Vitaioli, con una zuccata su cui Semprini è miracoloso. Poi, Affonso gestisce una ripartenza sulla destra, resiste a due cariche e trova al centro Jacopo Semprini, che infila il suo quasi omonimo, Alessandro, prendendolo in controtempo d'interno collo.

Subito il colpo, il Cosmos cerca con affanno di riportarsi avanti e crea due occasioni, ma le cestina entrambe, con Gjurchinoski, che affretta la conclusione dal limite, e Hamati, che spara alle stelle un pallone vagante, dopo una rovesciata stoppata di Islamaj. È l'ultima palla goal: La Fiorita resiste e passerà il Natale a -4 dal terzo posto, il Cosmos cade dopo nove risultati utili, ma con l'onore delle armi.

