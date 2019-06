La Fiorita si prepara ad affrontare l'Engordany

Anche La Fiorita è pronta per scendere in campo domani sera contro l'Engordany. Tutti disponibili per mister Juri Tamburini alla prima uscita ufficiale con la squadra giallo blu, eccetto lo squalificato Luca Righini: “Credo che i ragazzi sappiano dell'importanza di questo incontro, opportunità del genere non capitano sempre”. Pochi dubbi sulla formazione da schierare: “Se non succede qualcosa i titolari li ho in mente, so già come voglio affrontare i nostri avversari”.

"C'è la consapevolezza di poter fare qualcosa di buono - evidenzia il direttore sportivo Gian Luca Bollini - di certo non possiamo andare lì pensando di imporre il gioco per tutta la partita". Il capitano Danilo Rinaldi ha parlato poi dei nuovi arrivi: “Non abbiamo ancora giocato molto insieme ma quello che conta è l'atteggiamento, se arriviamo con la testa giusta potremmo dire la nostra”.