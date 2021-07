CONFERENCE LEAGUE La Fiorita sogna la grande impresa

A Malta con l'idea di dare un senso alla partita di ritorno, e da Malta a casa dopo aver centrato l'obiettivo. Un solo gol di vantaggio per il Birkirkara maturato nel primo quarto d'ora quando La Fiorita non pareva La Fiorita e rischiava la fiumana. Un quarto d'ora nel quale Montegiardino ha perso Gasperoni per infortunio, ed è stata salvata da un palo e da Vivan. Dall'anticamera della disfatta, alla vista sul pareggio. Perché già con Rinaldi La Fiorita è andata vicina al gol, ma soprattutto ha saputo giocare il miglior secondo tempo della sua storia europea. Che non è mica fatta di una partita o due.

La Fiorita declinata Champions, Europa e adesso anche Conference League gira l'Europa da 10 anni e almeno un paio di volte è andata vicina al bersaglio grosso. Tre con questa, con un ritorno da giocare giovedì e tanti motivi per crederci. Berardi recupera Santi, Zafferani e Pancotti che motivi di lavoro sono stati costretti a saltare la trasferta e perde lo sfortunato e infortunato Gasperoni. Ma rispetto alla vigilia della gara di andata c'è qualche certezza in più. Il Birkirkara è squadra tecnicamente un po' sopra, ma non lontanissima e La Fiorita che si muove e ragiona da squadra può pensare davvero ad una notte da ricordare.

Si gioca giovedì allo Stadium, emozioni assicurate, finale tutto da scrivere.

