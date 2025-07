CONFERENCE LEAGUE La Fiorita, Stefano Ceci: "Contro il Vardar possiamo fare bene" Alla vigilia della sfida di Conference League, in diretta sul digitale terrestre di San Marino RTV dalle 21, il club di Montegiardino vuole giocare una grande partita.

La gara di andata ha compromesso la possibilità de La Fiorita di sognare in grande. La vittoria per 3-0 dei macedoni del Vardar lasciano poche speranze in una qualificazione al turno successivo, ma quanto proposto dal club di Montegiardino nella gara di andata può essere il punto di partenza per affrontare con grande determinazione la gara di ritorno del San Marino Stadium:

"Per quella che è stata la partita di andata, su una buona fase difensiva - ha detto Stefano Ceci - nel primo tempo non siamo stati nelle condizioni di portare una fase offensiva efficace quanto quella difensiva, sicuramente ci sono degli spunti buoni, sappiamo che la squadra che affrontiamo è forte, però domani sera chiedo ai ragazzi di andare in campo con più leggerezza, con po' più coraggio perché abbiamo la possibilità di fare qualche cosa di meglio".

