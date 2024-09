CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita strapazza il Faetano La Fiorita – Faetano 7-1 troppo divario tra le due formazioni

Ventiquattro minuti di equilibrio, anzi più Faetano che La Fiorita, con la squadra di Adrian Ricchiuti ben messa in campo, poi il gol di Matteo Vitaioli ha aperto la voragine e La Fiorita ha dilagato. Ne sono arrivati 7 ma potevano essere anche molti di più. Saranno poi le parole di Adrian Ricchiuti nel dopo partita ad evidenziare l'evidente gap tra le due squadre.

Cicarelli per Vitaioli. L'attaccante della Nazionale, con un colpo di testa scavalca Forconesi. Da questo momento in poi arriverà una grandinata sul Faetano. Il raddoppio porta la firma di Jacopo Semprini. Alla mezz'ora è già 3-0 sulla combinazione Cicarelli- Olcese - Alex Ambrosini. L'ex Rimini sabato prossimo convolerà a nozze, tra i testimoni del matrimonio ci sarà Marco Gasperoni, i due saranno assenti contro il Tre Fiori. Ambrosini, per questo bel motivo, salterà almeno tre giornate di campionato.

Tornando all'incontro, il divario è da considerarsi ancora più ampio in virtù del fatto che il Faetano ci ha messo tutto il suo impegno e uno dei più efficaci è un giovanissimo: Giovanni D'Amico, classe 2005, suo il gol della speranza, o se preferite della bandiera. Ma in quel momento dell'incontro è una rete che in qualche modo restituisce un po' di fiducia ad Adrian Ricchiuti. Il tecnico opera un cambio tattico, per cercare di dare un ulteriore scossa alla squadra. Al 35° di prima frazione, fuori Bertuccini dentro Justin. Tutto inutile.

Nella ripresa il club di Montegiardino senza neanche forzare più di tanto in 23 minuti realizza altri 4 gol. Punizione di Cicarelli, respinge Forconesi, in fallo laterale, Dalla rimessa in gioco sul cross di Affonso, Justin con le mani. Calcio di rigore trasformato da Olcese. A seguire i gol di Marco Gasperoni per il pokerissimo. La doppietta di Olcese che realizza dopo una grande azione di Matteo Vitaioli tra i migliori in campo, per chiudere il set. Poi c'è ancora da vedere il gol numero 7 altra doppietta in questo caso di Marco Gasperoni.

Riepilogo a Domagnano, La Fiorita batte Faetano 7-1. Doppiette di Marco Gasperoni ed Emiliano Olcese. Di Semprni, Vitaioli e Ambrosini gli altri 3. Per il Faetano c'è il gol della bandiera di D'Amico.

