CAMPIONATO La Fiorita, Tamburini: "Torneremo a giocare quando ci saranno le condizioni per farlo" La formazione di Montegiardino era quarta nel Q1 e semifinalista di Coppa Titano. "Qualche sconfitta di troppo ma la squadra è sulla buona strada" - ha affermato il tecnico Juri Tamburini - "se torneremo a giocare ci sarà anche capitan Rinaldi."

Una Pasqua in quarantena anche per La Fiorita. La formazione di Montegiardino - pigliatutto nel 2018 con campionato, coppa e supercoppa vinta – spera di tornare in campo il prima possibile anche se, come dice il tecnico gialloblu Juri Tamburini, la salute viene prima di qualsiasi altra cosa. Allenamenti da casa ed in videochiamata: questo il programma de La Fiorita, quarta in campionato al momento dello stop e semifinalista di Coppa Titano nella doppia sfida contro la Folgore.

Qualche sconfitta di troppo contro le rivali storiche ma, secondo Tamburini, la sua squadra ha un grande margine di crescita. La pausa forzata può dare una mano, però, per quanto riguarda i recuperi degli infortunati: su tutti quello del capitano, Danilo Rinaldi.

Nel servizio l'intervista a Juri Tamburini, allenatore La Fiorita

