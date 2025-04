La Fiorita, tempo quasi esaurito: domenica potrebbe essere già scudetto Virtus

La ripartenza del Campionato sammarinese non ha portato alcun cambiamento rispetto a prima della pausa. Dopo la 26a e la 27a giornata, la Virtus comanda ancora e La Fiorita insegue sempre con 5 punti di svantaggio. Anzi, in realtà qualcosa è cambiato, si tratta del tempo, inteso come tempo rimanente alla squadra di Ceci per provare a rimontare, che si è contratto ancora di più. Al club di Montegiardino rimangono ora solo tre turni per inseguire lo scudetto. Sempre meno e decisamente pochi: addirittura, un eventuale passo falso domenica prossima, contro la Folgore, potrebbe già chiudere il discorso, confermando i nastrini neroverdi sul trofeo in caso di contemporanea vittoria della Virtus contro il Faetano.

A proposito di Folgore, la squadra di Falciano si è inaspettatamente fermata proprio contro il Faetano, perdendo un'occasione colossale di riagganciare il Tre Fiori, battuto dal Cosmos. Tuttavia, ha rosicchiato un punto e mantiene vive le speranze di terzo posto – distante due punti –, visto che entrambe avranno un calendario di fuoco: Cailungo, Virtus e San Giovanni per i gialloblù, La Fiorita, Libertas e Domagnano per la Folgore. Dietro, si è incendiata la lotta per i playoff, che vive di continui ribaltoni. Ora è il Cosmos a guidare il gruppo dal 5° al 7° posto, con 43 punti, quattro in più rispetto al Fiorentino, ottavo e al momento prima esclusa dal tabellone principale. Nel mezzo, San Giovanni e Tre Penne, entrambe a 42. Difficile dire chi sia la favorita per rimanere davanti solo guardando il calendario, ma il Fiorentino, attardato e in crisi di risultati, sembra aver finito la benzina. Anzi, dovrà guardarsi dal Murata, ormai a -2.

Infine, sarà lotta furibonda fino alla fine per l'ultimo posto in zona turno preliminare. La Libertas si è rifatta sotto, mentre il Domagnano è crollato, con quattro sconfitte e una sola vittorie nelle ultime cinque: l'esatto contrario della Juvenes Dogana, che si è issata per la prima volta all'11° posto. Tuttavia, il calendario che la attende è atroce: Cosmos, La Fiorita e infine Tre Penne. Uscirne vivi e mantenere la posizione playoff equivarrebbe alla vittoria di un campionato, per la squadra di Serravalle.