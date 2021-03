CAMPIONATO La Fiorita tenta la fuga, il Tre Penne rialza la testa I gialloblu provano a scappare in campionato, complice la sconfitta della Libertas nel “derby della Funivia” contro il Tre Penne. Vittorie anche per Juvenes/Dogana e Fiorentino rispettivamente contro San Giovanni e Cosmos.

Va al Tre Penne il “Derby della Funivia” contro la Libertas. Finisce 3-0 per i biancazzurri di Stefano Ceci che passano in vantaggio nel primo tempo con Enrico Cibelli e arrotondano nella ripresa grazie alla doppietta di Alessandro Chiurato. Il Tre Penne sale al terzo posto in classifica, proprio a -3 dai granata che rimangono secondi ma perdono terreno da La Fiorita capolista. Che continua a vincere e a proseguire nel suo personalissimo ruolino di marcia, praticamente perfetto. Terzo 3-0 consecutivo per Montegiardino, questa volta la “vittima sacrificale” è il Domagnano. Al tramonto del primo tempo la sblocca Michele Pieri, punteggio poi arrotondato nel finale con l'ennesima inzuccata vincente di Roberto Di Maio e con la staffilata di Simone Errico.

Perde terreno il San Giovanni che cade ad Acquaviva contro la Juvenes/Dogana avanti dopo soli 10 minuti con Matteo Baldini, ora capocannoniere del campionato con 5 reti. I rossoneri si dimostrano squadra ostica e riescono a pareggiare con capitan Ugolini che beffa Manzaroli, fuori dai pali. Non basta, però. Da corner Stella riporta in vantaggio la Juvenes e il risultato non cambierà più fino al 90'. Festival del gol, invece, tra Fiorentino e Cosmos. Finisce 5-2 per i rossoblu, sotto al 20' con Mema. Nel giro di poco più di 60 secondi, però, due eurogol la ribaltano: prima la botta all'incrocio di Giovanni Pacchioni, poi il pallonetto dalla distanza di Tamagnini dopo l'errore di Gregori. Il 2-2 di Cornia riaccende le speranze per i gialloverdi, spente nella ripresa dal rigore del solito Pacchioni – 5 marcature stagionali anche per lui – da Candoli e dal secondo centro di giornata per Tamagnini. Fiorentino macchina da gol: sono ben 9 nei due turni giocati dopo lo stop.

