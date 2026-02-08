CAMPIONATO SAMMARINESE
La Fiorita torna alla vittoria: 2-1 alla Juvenes Dogana
Il club di Montegiardino vince il primo posticipo del 20° turno, nonostante l'espulsione di Vivan
La Fiorita torna alla vittoria, battendo di misura la Juvenes Dogana nel primo posticipo del 20° turno. I goal di Dormi e Affonso valgono il 2-1 sulla squadra di Serravalle, che accorcia al 75' con Benedetti, ma non riesce a recuperare nei restanti 20 minuti, nonostante l'espulsione di Vivan.
Con questo successo La Fiorita sale a 35 punti e scavalca momentaneamente la Folgore, in attesa della sfida di oggi tra il club di Falciano e il Fiorentino. La Juvenes Dogana scivola in nona posizione, non riuscendo a rispondere al Cosmos.
