La Fiorita torna in vetta: +1 sul Cosmos.

Con il successo contro il Cailungo nel recupero della 16^ giornata, La Fiorita torna in testa al campionato sammarinese con 41 punti, 1 in più del Cosmos. Sabato è in programma il big match tra le prime due della classifica.

