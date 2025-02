CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita - Tre Fiori 0-0 per la Virtus E’ un pareggio che serve solo ai campioni in carica per allungare in classifica. Tra Fiorita e Tre Fiori diverse occasioni, ma il risultato non si sblocca e finisce 0-0

Passa per Dogana uno dei più interessanti crocevia scudetto con La Fiorita seconda e il Tre Fiori quarto in classifica. Primo messaggio della Fiorita su calcio di punizione, scoperta la sinistra del Tre Fiori, Gasperoni calcia forte da posizione defilata, Nardi blocca sicuro. Poco dopo ancora Gasperoni per Affonso, bella l’idea ma capisce tutto l’ex Santarcangelo Michele Nardi. Attacca la Fiorita, ma la migliore occasione è del Tre Fiori: Bernardi guida palla a sinistra, delle due soluzioni, sceglie quella più vicina su Dolcini che si gira, ma calcia senza potenza, facile per uno come Vivan.

Il match non si accende, folate come quella di Riccardi che lavora un buon pallone a sinistra, mette un ottimo centro per Vitaioli che si coordina con la stoccata volante ma rimedia solo un angolo. Prima del te, la buona disinvoltura della Fiorita nel muovere palla, finalizza Gasperoni ma non inquadra lo specchio della porta. Il tempo si chiude con la grande occasione per Zaccaria, gran numero del numero 21 gialloblu, ma si resta sullo 0-0.

Proteste ad inizio ripresa per uno scontro tra Gasperoni e Prandelli, il direttore di gara lascia correre per il vantaggio. Meglio il Tre Fiori nella ripresa, la buona circolazione porta Manfroni ad avere un calcio di rigore in movimento che non viene sfruttato, e poco dopo, e’ ancora il numero 36 da pochi passi a non trovare la porta. Sempre il club di Fiorentino a provarci con Benedettini conclusione sul primo palo deviata sull’esterno della rete. Si rivede Montegiardino su palla inattiva: Mazzotti riceve e spara da pochi metri diagonale largo. In questo campionato spesso la differenza la fanno i portieri.

Non ha bisogno di presentazioni Michele Nardi decisivo su Zafferani appena entrato. Minuto 86 Mazzotti opera un ponte perfetto per Massari che solo in area, più difficile sbagliare che trovare il gol. Massari, in questo caso al servizio per Olcese, colpo di testa centrale, blocca Nardi. L’ultimissima sul destro di Cicarelli, la barriera devia in angolo.

Allo stadio di Dogana La Fiorita - Tre Fiori 0-0 per la Virtus.

