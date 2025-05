CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita-Tre Fiori, Ceci: "Vittoria dedicata a un nostro giocatore". Girolomoni: "Ci abbiamo provato fino alla fine"

Il tecnico de La Fiorita Stefano Ceci dedica il successo a un suo giocatore mentre Danilo Girolomoni, allenatore del Tre Fiori, ora pensa alla finale di Coppa Titano.

Stefano Ceci (allenatore La Fiorita): "Siamo arrivati dove poi la classifica del campionato regolare ha detto. I ragazzi anche stasera sono stati straordinari. Siamo contenti però non fino in fondo perché un componente della squadra oggi ha avuto un lutto grosso e quindi non riusciamo ad essere contenti fino in fondo. E' una vittoria dedicata anche a lui e speriamo di riabbracciarlo il prima possibile. Anzi, vogliamo riabbracciarlo il prima possibile. Ho avuto la fortuna di trovare un gruppo di ragazzi straordinari. Una società che ha creduto subito in questo progetto qui. Abbiamo ricostruito. Non ci aspettavamo probabilmente nessuno all'inizio si aspettava di fare questo tipo di campionato. Alla fine ci siamo arrivati. Personalmente sono contento perché è la decima consecutiva"

Danilo Girolomoni (allenatore Tre Fiori): "Sono molto contento. Io sono sempre l'ultimo a mollare ma i ragazzi sono come me. Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Credo che abbiamo fatto un'ottima partita. Abbiamo condotto per lunghi tratti. Poi abbiamo, forse sotto porta, creato poco. La partita è stata condotta contro una squadra fortissima come la Fiorita a cui vanno fatti dei complimenti. Sicuramente è stato un buon test in vista della Coppa Titano. Più che altro per testare il campo dato che molti di noi, quasi tutti, non avevano mai potuto provare. Sicuramente è un test che ci darà forse un piccolo vantaggio. Non lo so perché la Virtus ha giocato qui diverse volte. Sicuramente lo prendiamo come un allenamento ma un allenamento abbastanza impegnativo"

