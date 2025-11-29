La Fiorita-Tre Fiori, Guidi: "Gol importante all'ultimo secondo". Scarcella: "Ripartiamo dalla prestazione"

Autore del gol allo scadere in casa La Fiorita l'attaccante Tommaso Guidi: "Pareggiare all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, sicuramente ci dà morale. Un altro scontro diretto dove siamo riusciti a portare a casa un punto. Per come si era messa la partita, diciamo che a noi è andata bene. Sicuramente sono punti che lasciamo e che sicuramente per il campionato non portano a magari dove potremmo essere e invece non siamo"

Il difensore Domenico Scarcella aveva illuso il Tre Fiori nel primo tempo: "È stato bellissimo perché ci credevo su diverse partite che ci provo. Comunque sì, do la mano ai compagni sempre e ultimamente ho dato qualcosa in più. Quindi dai, sono contento. La squadra che affrontavamo era una grande squadra, ci hanno creduto fino alla fine. Forse sì, ci siamo abbassati un pochino di più, soprattutto nel secondo tempo. Fa male, ma penseremo sicuramente alla prossima partita perché noi vogliamo stare lì su. E dai, ci facciamo passare un po' questa cosa e penseremo alla prossima"









