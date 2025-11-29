CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita-Tre Fiori: le parole di Ceci e Stradaioli

Soddisfatto a metà il tecnico de La Fiorita Stefano Ceci: "Credo che il pareggio sia meritato per quello che la squadra ha fatto specialmente nel secondo tempo. Ho visto la squadra che avrei voluto vedere dal primo minuto, coraggiosa, senza timore di fare le cose. Magari aveva qualcosa in meno da perdere, in effetti è una cosa che dobbiamo migliorare. Siamo contenti di aver acciuffato il risultato all'ultimo secondo in maniera meritata. Devo anche dire che la mia squadra non è nuova a recuperare partite proprio all'ultimo secondo. Però c'è anche da fare un'analisi su quello che è parte del primo tempo"

Il vice del Tre Fiori Nicholas Stradaioli ha parlato al posto dell'espulso Girolomoni: "C'è un po' di rammarico, i ragazzi ce l'hanno. Il calcio è questo, è bene anche per questo. Da parte nostra c'è molto rammarico per il gol preso. Però ho grande fiducia e grande entusiasmo per la parte che abbiamo fatto. Dobbiamo ripartire domani dal di lì perché abbiamo dimostrato che comunque essendo davanti ci meritiamo di star lì. Faccio un plauso a tutti i ragazzi, anche quelli che sono entrati e quelli che non sono entrati. Dispiace, però prendiamo su questo punto in modo positivo"

