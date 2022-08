La Fiorita - Tre Fiori per la Supercoppa 2022

Il primo trofeo della nuova stagione è nel segno dei colori gialloblu. La Fiorita e il Tre Fiori sono le due squadre che più di altre hanno conquistato la Supercoppa Sammarinese. Sei volte il trofeo è finito nella bacheca di Montegiardino, cinque in quella di Fiorentino. La Fiorita e il Tre Fiori sono anche le squadre che si sono aggiudicate le ultime tre edizioni, con il club di Montegiardino che ha già giocato ben sette delle nove finali da quando la Supercoppa Sammarinese ha preso il posto del Trofeo Federale. È quasi incredibile che in queste nove edizioni le due squadre non si siano mai affrontate. Domani ad Acquaviva sarà la prima volta di La Fiorita – Tre Fiori in questa versione. L'unico precedente risale al 2 ottobre 2007 con i gialloblu di Berardi a superare per 2-1 quelli di Canini nella finale del Trofeo Federale. La Fiorita – Tre Fiori è la sfida tra due grandi del calcio sammarinese. Da una parte i detentori dello scudetto, dall'altra quelli della Coppa Titano. La squadra di Oscar Lasagni ha vinto anche la scorsa edizione della Supercoppa Sammarinese e punta al 19' titolo della storia del club di Montegiardino, che in caso di successo si porterebbe a 7 trofei. Il Tre Fiori di Andy Selva è reduce da un'estate da sogno con il passaggio del turno in Conference League e un altro sfiorato, con l'obiettivo di rendere ancora più esclusivo quel “la più titolata della Repubblica”. Andy Selva vuole il primo titolo con i gialloblu, dopo aver vinto da giocatore con La Fiorita. Si gioca ad Acquaviva, fischio d'inizio alle 20:45.