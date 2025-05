La Fiorita-Tre Fiori, Prandelli: "Sempre un piacere essere il capocannoniere". Ambrosini: "Volevamo chiudere nel migliore dei modi"

Interviste a Matteo Prandelli e Alex Ambrosini

Con 21 reti Matteo Prandelli ha conquistato ancora una volta il titolo di capocannoniere del Campionato Sammarinese. Queste le parole del bomber del Tre Fiori così come quelle dell'attaccante de La Fiorita Alex Ambrosini.

Matteo Prandelli (attaccante Tre Fiori): "Diciamo che abbiamo ottenuto quello che abbiamo sempre cercato e sperato sin dall'inizio, quindi la qualificazione in Europa. Era bello finire con una vittoria, però onore ai vincitori, è andata bene lo stesso. Adesso l'obiettivo rimane alzare quella Coppa che fino all'inizio dell'anno per noi era un sogno. Ci abbiamo creduto fino alla fine e adesso abbiamo raggiunto questa finale. Speriamo di poterla alzare. È sempre un piacere vincere il titolo di capocannoniere. Quest'anno non era scontato, era una squadra nuova, completamente rivoluzionata. Ha un sapore molto più delizioso questo traguardo. Sono molto contento anche perché abbiamo lottato fino alla fine con altri giocatori molto importanti"

Alex Ambrosini (attaccante La Fiorita): "Ci tenevamo tanto a chiudere con una vittoria per terminare la stagione al meglio, anche se l'obiettivo era già stato raggiunto. Siamo contenti perché abbiamo legittimato l'andamento del campionato, dove siamo arrivati a secondi anche con un bel distacco. Abbiamo fatto una grande stagione, ci tenevamo a chiudere bene e siamo contenti. Abbiamo spinto sempre al massimo, il mister ce l'ha sempre riconosciuto. I numeri parlano chiaro, abbiamo trovato davanti una squadra che ha fatto qualcosa di grande. Abbiamo fatto una stagione importante, in altri anni avresti vinto con lo stesso punteggio"