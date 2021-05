COPPA TITANO La Fiorita-Tre Fiori: tutto pronto per la finale di Coppa Titano Domani sera alle 20.45 al San Marino Stadium (diretta TV, streaming e radio su San Marino RTV) si assegna la 63^ edizione del trofeo più antico del calcio sammarinese. Di fronte La Fiorita e Tre Fiori: 12 Coppe Titano conquistate in due.

Un trofeo del calcio sammarinese torna ad essere assegnato sul campo. Non succedeva dalla Supercoppa 2019, vinta 2-1 dal Tre Fiori sul Tre Penne. Questa volta è Coppa Titano con il derby cromatico proprio tra lo stesso Tre Fiori e La Fiorita. Le “gialloblu” più titolate del panorama nostrano si daranno battaglia per la 63^ edizione: match in programma domani sera al San Marino Stadium, calcio d'inizio alle ore 20.45. Torna finalmente il pubblico sugli spalti - seppur in maniera contingentata - oltre alla diretta TV, streaming e radio da parte di San Marino RTV. La Fiorita ed il Tre Fiori sono le ultime due squadre ad aver alzato al cielo la Coppa Titano: Montegiardino lo ha fatto nella stagione 2017/2018 superando 3-2 il Tre Penne dopo i tempi supplementari, Fiorentino nell'annata successiva grazie all'1-0 contro la Folgore che consente ai ragazzi di Matteo Cecchetti di essere ancora i detentori.

Nel 2019/2020 la coppa nazionale non è stata assegnata per la pandemia da Covid-19, una situazione capitata – storicamente – in altre due occasioni: 1969 e 1973, a causa di incidenti tra le tifoserie dovute all'eccessivo campanilismo di quei tempi, quando la Coppa Titano era ancora un appuntamento estivo e considerato come il “vero” campionato a San Marino. Risale al 1986, invece, l'ultimo precedente in finale tra queste due formazioni con la schiacciante vittoria de La Fiorita: 6-1 sul Tre Fiori. Ora la prima di Coppe in bacheca ne ha 5, la seconda 7 ed è pronta a riprendere il Domagnano al secondo posto dell'albo d'oro. Primato che spetta alla Libertas con 11. Domani, però, sarà una partita a parte: in caso di parità al 90' sono previsti supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi vince va in Conference League.

