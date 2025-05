CAMPIONATO SAMMARINESE

La Fiorita-Tre Fiori, una festa per due

Montegiardino e Fiorentino hanno già in tasca il pass per la Conference, in virtù della doppia finale conquistata dal Tre Fiori. L'ultimo atto play-off, in programma sabato sera allo Stadium e in diretta su RTV Sport alle 20.45, garantirà il 2° posto.