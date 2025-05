CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita-Tre Fiori, una festa per due Montegiardino e Fiorentino hanno già in tasca il pass per la Conference, in virtù della doppia finale conquistata dal Tre Fiori. L'ultimo atto play-off, in programma sabato sera allo Stadium e in diretta su RTV Sport alle 20.45, garantirà il 2° posto.

Quella di domani sera sarà una grande festa per tutti. In palio resta solo il 2° posto in questo Campionato Sammarinese, ma il vero obiettivo è stato già raggiunto da entrambe le formazioni: La Fiorita e Tre Fiori, infatti, sono sicure di partecipare alla prossima edizione di Conference League. La doppia finale dei gialloblu di Fiorentino – play-off e Coppa Titano, che si gioca la prossima settimana – rende ininfluente questa sfida, in programma alle 20.45 al San Marino Stadium e in diretta su San Marino RTV Sport.

Da una parte Montegiardino festeggia l'ennesima partecipazione alle coppe europee – è la 14^ consecutiva, 15 se si considera il passaggio del turno dello scorso anno – dall'altra il Tre Fiori ci torna dopo la trionfale esperienza del 2022, condita dal doppio successo con i lussemburghesi del Fola. A Serravalle si affronteranno la prima e la seconda testa di serie di questo tabellone play-off: rispettati dunque i pronostici dopo la regular season, chiusa rispettivamente in seconda e terza posizione. Ai ragazzi di Stefano Ceci sono bastati due 0-0 contro il Cosmos per centrare la finale, quelli di Danilo Girolomoni hanno avuto la meglio sul San Giovanni con un 2-1 all'andata e un 1-1 al ritorno.

Tra i temi della finale, sicuramente, quello che riguarda il titolo di capocannoniere: Matteo Prandelli comanda con 21 reti, al “rivale” Emiliano Olcese o al compagno di squadra Tommaso Bernardi – a quota 18 – servirebbe una tripletta per raggiungerlo. Alle 16, invece, Cosmos e San Giovanni si sfideranno a Dogana per la finale 4°/5° posto.

