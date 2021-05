CAMPIONATO La Fiorita - Tre Penne 1-0, le parole di Lasagni e Ceci

Non può che essere soddisfatto Oscar Lasagni, allenatore in seconda de La Fiorita e in panchina al posto dello squalificato Nicola Berardi, dopo la vittoria allo scadere contro il Tre Penne che ha regalato la finale di Campionato Sammarinese ai gialloblu. Fa i complimenti ai suoi ragazzi il tecnico biancazzurro Stefano Ceci, nonostante il ko.

Nel video le interviste.



