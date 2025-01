CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita - Tre Penne. Ceci: "Vittoria che dà consapevolezza", Berardi: "Atteggiamento giusto" Le parole dei due allenatori al termine del big match della 26a giornata

Dopo la vittoria per 2-0 sul Tre Penne, Stefano Ceci, allenatore del La Fiorita, si ritiene soddisfatto e parla di successo "che ci dà consapevolezza della nostra forza", ma dice anche che "il campionato è ancora lunghissimo" e non si può parlare di lotta a due per lo scudetto.

"Oggi giocavano contro due squadre forti, noi abbiamo approcciato molto bene la partita, abbiamo fatto probabilmente 20 minuti di alto livello, poi abbiamo un pochino abbassato l'intensità della gara. In quei momenti qualche gratta capo il Tre Penne ce l'ha creato, però siamo stati bravi ad andare davanti e abbiamo costruito poi la partita su questo gol".

Ritiene che adesso la lotta per lo scudetto sia solo a due tra voi e la Virtus?

"No, questo non l'ho mai detto, questo non credo, perché siamo a 14 giornate dalla fine del campionato, quindi ancora c'è tanta strada da pedalare e credo che la nostra vittoria sia importante per dare continuità di risultato e per farci ancor più rendere consapevoli che siamo una buona squadra".

Dall'altro lato, Nicola Berardi è dispiaciuto per la sconfitta, conscio che la squadra di città si sia "complicata la vita da sola" con l'espulsione di Tommaso Guidi al 36'. Un Tre Penne, però, della cui forza è convinto: "Per rosa, siamo alla pari di Virtus e La Fiorita. Ora però siamo costretti a fare un campionato diverso da loro e dobbiamo puntare ad arrivare più in alto possibile".

"Sono partite che è giusto siano nervose, partite toste, partite contro un'ottima squadra. Noi purtroppo ci siamo complicati la vita con l'espulsione, però ho visto i ragazzi che dal primo all'ultimo minuto ci hanno creduto e quindi l'atteggiamento era quello giusto".

Sono le buone premesse per provare a raddrizzare un campionato che nella prima parte si è rivelato più complesso rispetto alle aspettative?

"In realtà io sono convinto che come rosa valiamo La Fiorita, valiamo la Virtus e purtroppo ci siamo complicati noi la vita da soli, perché poi abbiamo fatto degli errori. Però come rosa è indiscutibile che siamo forti come quelle che sono davanti. È chiaro che adesso noi dobbiamo fare un altro tipo di campionato, dobbiamo cercare di arrivare più avanti possibile, ma continuando con questo atteggiamento perché siamo sulla strada giusta".

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: