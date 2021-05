La Fiorita-Tre Penne e Libertas-Folgore decidono le finaliste di campionato

La due giorni che porta alla finale si apre proprio con la riedizione dell'ultima finale, nonché finale per eccellenza degli ultimi anni di calcio sammarinese. La Fiorita-Tre Penne, sfida che dal 2016, tra le varie competizioni del Titano, ha messo in palio 8 titoli. Il più recente è stato lo scudetto 2019, coi biancazzurri a riprenderla all'ultimo e poi vincenti 3-1. Esattamente come allora però La Fiorita arriva da favorita, in virtù di una percorso praticamente perfetto: stagione regolare con 12 vittorie su 14, 34 gol fatti e 5 subiti, a cui si aggiunge l'accesso alla finale di Coppa Titano. E ora il vantaggio dei due risultati su tre anche in questa semifinale, per quanto il quarto col Domagnano, passato a reti bianche e con brivido in chiusura, imponga la guardia alta. Il Tre Penne – che prosegue nella sua stagione a pareggi zero – viene invece dal successo col Pennarossa, successo che, per passare, sarà costretto a replicare.







Questo lunedì, mentre martedì spazio alla semi sicuramente meno “edita”: Libertas contro Folgore, incrocio tra chi vuole tornare grande e chi grande lo è da tempo, ma sempre da tempo non apre la bacheca. Borgo manca in finale dal 2013 – quando s'arrese ai rigori al Tre Penne – e aspetta di bissare il suo unico scudetto dal lontano '96. Falciano invece c'era nella penultima finale disputata – persa con La Fiorita – e ancora prima c'era nel 2015, anno di un triplete mai più replicato, nemmeno parzialmente. Qui è anche sfida tra bomber, entrambi decisivi nei quarti. Da una parte Bernacci, che con la Virtus – domata in poco più di un tempo – ha risolto un inizio complicato avviando la rimonta. Dall'altra Badalassi, 12 gol tra stagione regolare e playoff – come lui solo Baldini – e soprattutto 11 marcature nelle ultime 6 partite di campionato. Ovviamente sua la rete che ha immediatamente riacciuffato il Murata, per un pari che, dovesse ripetersi, stavolta manderebbe avanti la Libertas. Saranno semifinali zoppe, almeno in panchina: La Fiorita senza Berardi – che tornerà per un'eventuale finale – e Folgore senza Lepri, che invece sarà squalificato per tutto quel che resta della stagione.