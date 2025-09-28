CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita - Tre Penne. Nigretti: "Punto prezioso", Gasperoni: "Mancata concretezza" Il commento dei due terzini destri, protagonisti degli assist per i goal del big match

Tra i migliori in campo della sfida di cartello della 4a giornata di Campionato sammarinese, tra La Fiorita e Tre Penne, ci sono i due terzini destri, Giacomo Nigretti e Marco Gasperoni, autori degli assist che hanno portato ai goal di Berardi e Affonso. L'esterno della squadra di città commenta così l'1-1 maturato: "È assolutamente un punto guadagnato, eravamo contro una delle squadre più attrezzate di San Marino. È stata una bella partita, combattuta fino all'ultimo momento. Abbiamo avuto occasioni sia noi che loro, quindi è un punto meritato per entrambi".

Quali sono gli obiettivi per quest'anno?

Sicuramente ritornare ai posti che solitamente il Tre Penne ricopre e una stagione come quella dell'anno scorso ci dà la carica per far meglio. Fare peggio è difficile, quindi mettiamo tutto l'impegno possibile per raggiungere gli obiettivi migliori della stagione".

Quest'anno sembra che ci sia un po' più di lotta nelle prime posizioni, come vedi questo campionato?

"Sì, ci sono diverse squadre che hanno fatto delle rose buone, attrezzate. Sarà bello vedere uno scontro ai vertici più lungo".

Per La Fiorita, Gasperoni parla di una partita che la squadra ha provato a vincere fino in fondo, ma in cui "è mancata un po' di concretezza. Abbiamo avuto diverse occasioni, sia nel primo tempo, sia nel secondo tempo, con un pizzico di cattiveria in più, forse, avremmo potuto portare a casa il risultato".

Si è però vista una squadra che prova in ogni caso a imporre il proprio gioco...

"Sicuramente noi cerchiamo sempre di fare la partita. Oggi abbiamo incontrato un avversario forte, dei giocatori che vengono da categorie superiori. Cerchiamo comunque di fare il nostro gioco, prepariamo bene la partita durante la settimana e, penso si sia visto, oggi sicuramente meritavamo qualcosa in più".

Quali sono gli obiettivi di questa stagione?

"Proveremo ad arrivare il più in alto possibile. Adesso non stiamo a guardare i punti di penalizzazione o quello che diranno i tribunali, cercheremo di vincere, partita dopo partita, e alla fine vedremo dove saremo arrivati".



