CAMPIONATO SAMMARINESE La Fiorita - Tre Penne, segui la diretta su San Marino RTV

Al via la lunga volata scudetto nel Campionato Sammarinese di calcio. In campo alle 15, la capolista Virtus che affronta il Cailungo per consolidare il primato mentre a Montecchio si affrontano La Fiorita - Tre Penne, incontro che potrete seguire in diretta su San Marino RTV, canale 831 del Digitale Terrestre, 520 della piattaforma Sky e in streaming web sul territorio sammarinese. Completa il programma della 28esima giornata, Libertas - Tre Fiori.

